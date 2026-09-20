Quien quiera tramitar una visa de turista, estudiante o trabajo temporal para Estados Unidos se va a encontrar, sí o sí, con el mismo primer paso: el Formulario DS-160. Es un trámite online, gratuito de completar y obligatorio antes de la entrevista en el consulado.

Qué es el Formulario DS-160

El DS-160 es la solicitud electrónica de visa de no inmigrante del gobierno de Estados Unidos. Se completa exclusivamente en línea, a través del sitio del Departamento de Estado (ceac.state.gov/genniv), y es el organismo que procesa la información antes de la entrevista en la embajada o consulado.

En otras palabras: no se llena en papel ni se entrega en persona. Todo el formulario se carga por internet y, al finalizar, el sistema genera una página de confirmación que sí hay que imprimir.

Qué es el Formulario DS-160 y por qué es el primer paso para pedir la visa de EE.UU. Imagen creada con IA

Para qué visas sirve

El DS-160 se usa para las visas de no inmigrante, es decir, las de estadía temporal. Entre las más comunes están:

Turismo y negocios (B1/B2)

Estudiantes (F y M)

Trabajo temporal (distintas categorías)

Intercambio (J) y otras categorías de estadía temporal

Para las visas de inmigrante (residencia permanente) se usan otros formularios distintos.

Datos clave antes de empezar

Un formulario por persona , incluidos los menores de edad. Cada solicitante necesita el suyo.

Las respuestas van en inglés , salvo los casos que el propio formulario indique.

La sesión se “congela” tras unos 20 minutos de inactividad , así que conviene anotar el número de solicitud (Application ID) para retomar el trámite sin perder lo cargado.

Una vez enviado, no se puede editar. Por eso hay que revisar todo antes de confirmar.

Cómo completarlo paso a paso