Recibir un Aviso CP2000 del IRS no es una factura común: es una advertencia de que algo no cuadra en tu declaración de impuestos, y de que hay un plazo para responder. Ignorarlo o dejar pasar el plazo puede salir muy caro. En los casos más graves, la multa puede trepar del 20% hasta el 75% del impuesto no declarado, además de intereses que corren día a día.

Qué es el Aviso CP2000

El CP2000 es una notificación que el IRS envía cuando la información de tu declaración de impuestos no coincide con la que reportaron terceros, como tus empleadores, bancos o clientes (los formularios W-2 y 1099, por ejemplo). El sistema del IRS cruza esos datos de forma automática y, cuando detecta una diferencia, emite este aviso.

Es importante aclarar que el CP2000 no es una factura ni una acusación de fraude: es una propuesta de ajuste. El IRS te informa qué cambios propone en tu declaración y te da la oportunidad de estar de acuerdo o de refutarlos con documentación.

La multa por fraude civil equivale al 75% del impuesto no declarado, más intereses que se acumulan día a día. Fuente: El Cronista.

¿Cuánto tiempo hay para responder?

El aviso otorga un plazo de 30 días (60 si vivís fuera de Estados Unidos) para responder, y lo que ocurre si no lo haces es lo que sorprende a muchos: el silencio se interpreta como aceptación.

Es decir, si no respondes en el plazo, el IRS asume que estás de acuerdo con el ajuste propuesto y avanza con la determinación de la deuda. Después de eso, suele enviar un aviso más formal (el CP3219A o “Notice of Deficiency”), que da 90 días para acudir a la Corte Fiscal antes de que la deuda quede firme.

IRS multa con el 20% de lo no declarado más intereses diarios a los que demoraron su respuesta

Cuando el IRS determina que la diferencia en la declaración no fue un simple error, sino una subdeclaración intencional o fraudulenta, y el contribuyente no responde el CP2000 para defenderse, puede aplicar la multa por fraude civil, que equivale al 75% del impuesto no declarado.

Es el castigo más duro de este tipo de casos: sobre una diferencia de impuestos de, por ejemplo, 10.000 dólares, la multa por fraude puede alcanzar los 7.500 dólares, que se suman al impuesto adeudado.

Existe además la versión más leve, para los casos sin fraude: la multa por precisión (accuracy-related penalty) del 20%, que aplica cuando el ajuste surge de un error o una omisión sin intención dolosa. Equivale al 20% del impuesto adicional.

A cualquiera de esas multas se le suman intereses que se acumulan día a día sobre el saldo impago, desde la fecha de vencimiento original de la declaración. Por eso, cuanto más se demora la respuesta o el pago, más crece la deuda.