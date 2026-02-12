Las autoridades de tránsito endurecieron los requisitos para renovar la licencia de conducir, incorporando controles administrativos obligatorios que, de no cumplirse en tiempo y forma, pueden derivar en la suspensión automática del documento, incluso para conductores sin infracciones recientes. El ajuste fue impulsado por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de distintos estados y apunta a cerrar vacíos administrativos que durante años permitieron circular con licencias vencidas o con datos desactualizados. El resultado es inmediato: quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite ya no pueden conducir legalmente, aun cuando desconozcan la modificación. Desde este mes, los DMV estatales aplican controles más estrictos sobre trámites que antes se consideraban rutinarios. La actualización de datos personales, el pago de tasas obligatorias y la renovación dentro de plazos específicos pasaron a ser condiciones excluyentes para mantener la licencia activa. La novedad es que la suspensión puede ejecutarse sin notificación previa, una medida que sorprendió a miles de conductores. En la práctica, esto significa que una persona puede seguir manejando creyendo que su licencia está vigente, cuando en realidad ya figura como suspendida en el sistema. Las autoridades justifican el cambio como parte de una estrategia para reducir riesgos en la seguridad vial y asegurar que todos los conductores estén plenamente habilitados, no solo por sus habilidades al volante, sino también por el cumplimiento de las normas administrativas. El impacto de la nueva regulación no es uniforme. Los conductores más expuestos a perder su licencia de conducir en Estados Unidos son aquellos que: A esto se suman otros cambios que ya generan polémica, como la decisión de Florida de administrar las pruebas de licencia solo en inglés, una barrera adicional para comunidades no angloparlantes.