Estados Unidos advirtió que los residentes permanentes que viajen al extranjero durante las fiestas de Navidad o Año Nuevo sin la documentación correcta pueden enfrentar problemas graves al regresar, incluida la pérdida del estatus de residente permanente.

Las autoridades migratorias recordaron que la Green Card no garantiza reingreso automático si el titular no cumple con las reglas de viaje y permanencia fuera de Estados Unidos.

Los documentos clave para viajar sin riesgos

Para evitar problemas, los residentes deben considerar:

Green Card vigente : indispensable para el reingreso.

Pasaporte válido del país de origen.

Permiso de reingreso : recomendado si la ausencia supera 6 meses y esencial si se acerca o supera 1 año .

Advance Parole : obligatorio para quienes no son residentes permanentes, pero tienen trámites en curso (por ejemplo, ajuste de estatus)

Pruebas de lazos con EE. UU.: empleo activo, domicilio, impuestos, cuentas bancarias, que demuestren intención de residencia continua.

La alerta cobra especial relevancia en temporada alta de viajes, cuando miles de inmigrantes salen del país por períodos prolongados.

El Gobierno de los Estados Unidos prohíbe la Green Card a todos los que viajen sin estos documentos necesarios. (Imagen: Archivo)

Por qué viajar sin ciertos documentos pone en riesgo la Green Card

El sistema migratorio estadounidense evalúa si el residente abandonó o no su residencia. Viajes largos, salidas repetidas o la falta de permisos específicos pueden interpretarse como abandono del estatus, aún cuando la tarjeta esté vigente.

Además, no portar los documentos exigidos puede derivar en demoras, interrogatorios, retención en frontera o la obligación de iniciar un proceso de deportación ante inmigración.