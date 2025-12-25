Estados Unidos oficializó una ampliación de las restricciones migratorias y prohibirá renovar la visa americana a personas que vengan de estos países, tras una proclamación firmada por el presidente Donald Trump. La medida refuerza los controles de verificación de antecedentes y seguridad.

El alcance incluye vetos totales y parciales, con una fecha clara de entrada en vigor. A continuación, un repaso de qué países quedan afectados, desde cuándo rige y qué excepciones contempla .

¿Qué países tienen prohibido renovar la visa americana en Estados Unidos?

La proclamación incorpora nuevas nacionalidades y mantiene otras ya alcanzadas. Estados Unidos prohibirá renovar la visa americana a ciudadanos de:

Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y viajeros con documentos de la Autoridad Palestina.

Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Laos y Sierra Leona, que pasan de una restricción parcial a una prohibición total.

También continúa la prohibición para renovar la visa americana en Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

La proclamación incorpora nuevas nacionalidades y mantiene otras ya alcanzadas. Fuente: archivo.

¿Desde cuándo Estados Unidos prohibirá renovar la visa americana y qué excepciones hay?

La medida entra en vigor el 1 de enero. La Casa Blanca indicó que la decisión se basa en fallas de verificación, riesgos de seguridad y altas tasas de permanencia irregular . En algunos casos, se aplican restricciones parciales con controles adicionales.

Existen excepciones para residentes permanentes legales, visas ya emitidas, categorías específicas como diplomáticos y atletas, y situaciones vinculadas al interés nacional.