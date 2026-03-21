El pasado viernes 20 de marzo, México dio la bienvenida oficial a una de las estaciones más esperadas del año. El equinoccio de primavera de 2026 ocurrió exactamente a las 8:46 horas (tiempo del centro), momento en que el Sol cruzó el ecuador celeste, logrando que el día y la noche tuvieran una duración prácticamente idéntica en todo el planeta. Este fenómeno astronómico marcó el inicio de un ciclo de renovación natural y cultural que movilizó a miles de personas hacia los recintos históricos del país. Bajo este contexto, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, implementaron con éxito el Operativo Equinoccio de Primavera 2026. Durante las jornadas del 20 y 21 de marzo, se registra una afluencia masiva en los 45 sitios patrimoniales habilitados, donde los visitantes respetaron las medidas de seguridad y los aforos permitidos para admirar eventos arqueo-astronómicos icónicos en sitios como Chichén Itzá y Teotihuacán. El evento principal se centró en la precisión de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. En Chichén Itzá, Yucatán, los espectadores observaron con asombro el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, formada por triángulos de luz y sombra en la escalinata del Castillo. Por su parte, en la zona de Dzibilchaltún, el amanecer atravesó con exactitud el Templo de las Siete Muñecas, confirmando una vez más el avanzado conocimiento astronómico de los mayas. En el centro del país, la Zona Arqueológica de Teotihuacán se convirtió en el punto de reunión para miles de personas que, vestidas de blanco, buscaron “cargarse de energía” bajo el sol primaveral. Las autoridades reportaron un saldo blanco durante el operativo, destacando que los asistentes cumplieron con la restricción de no ingresar con bultos, mascotas o alimentos, garantizando así la conservación de los monumentos y la integridad de los trabajadores y visitantes. En línea con el cambio estacional, se llevó a cabo el ajuste correspondiente al horario estacional en diversas regiones de la República Mexicana. Aunque el horario de verano fue eliminado de forma generalizada en años anteriores, la Ley de los Husos Horarios en México mantuvo una excepción para los estados y municipios de la franja fronteriza norte, con el objetivo de mantener la sincronía comercial y social con los Estados Unidos. El cambio ocurrió durante la madrugada, cuando los habitantes de dichas zonas adelantaron su reloj una hora para adaptarse a la nueva jornada laboral y operativa. Esta medida buscó facilitar los cruces fronterizos y las transacciones internacionales en los siguientes estados: Baja California: Todos sus municipios aplicaron el cambio. Chihuahua: Municipios fronterizos como Juárez, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila: Localidades como Acuña, Piedras Negras y Jiménez. Nuevo León: Específicamente el municipio de Anáhuac. Tamaulipas: Municipios de la franja norte como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. De esta forma, México recibió una primavera llena de misticismo y orden civil, donde el sol renovó las energías ancestrales mientras la frontera norte adaptó su tiempo a las exigencias globales.