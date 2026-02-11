El cambio de horario en Houston en 2026 ya tiene fecha exacta y afectará a millones de personas en Texas y en todo Estados Unidos. Como cada año, el ajuste marca el inicio del horario de verano y obliga a adelantar los relojes, lo que puede alterar rutinas, descanso y actividades laborales. Conocer cuándo se realiza el cambio y cómo ajustar los relojes correctamente es clave para evitar confusiones. Aunque muchos dispositivos se actualizan de forma automática, todavía hay equipos y relojes manuales que requieren modificación. El cambio de horario en Houston en 2026 comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando inicia el horario de verano en Estados Unidos. A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora y pasarán a marcar las 3:00 a.m. Houston, al igual que el resto de Texas, sigue el calendario federal del Daylight Saving Time (DST). Este sistema adelanta una hora el reloj en primavera y lo retrasa en otoño. En 2026, el horario de verano se extenderá hasta noviembre, cuando vuelva el horario estándar. Durante el inicio del horario de verano, la regla es sencilla: adelantar el reloj una hora. La frase en inglés “spring forward, fall back” ayuda a recordarlo: en primavera se adelanta; en otoño se retrasa. En la práctica: El cambio puede generar alteraciones temporales en el sueño, por lo que especialistas recomiendan anticipar el ajuste acostándose unos minutos antes los días previos. Estar informado sobre el cambio de horario en Houston en 2026 permite organizar mejor la semana y evitar contratiempos.