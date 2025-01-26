La mayoría de los residentesdeEstados Unidos deben ajustar sus relojes dos veces al año: una vez para comenzar elhorario de verano y otra para regresar al horario estándar. La última vez que se realizó un cambio de horario fue el pasado domingo 3 de noviembre de 2024, cuando los relojes se atrasaron una hora. Eliminan el Seguro Social en 2025: todas estas personas tendrán suspendidos sus cobros y beneficios este año Peligra el regreso a clases: por este grave motivo las escuelas permanecerán cerradas por tiempo indeterminado Con la llegada del horario de verano, también conocido como Daylight Saving Time, se espera que los relojes se adelanten 60 minutos, ya sea de forma manual o automática en la mayoría de los dispositivos. ¿Cuándo comienza el horario de verano 2025 en USA? El horario de verano 2025 en Estados Unidos comienza oficialmente el domingo 9 de marzo de 2025. A las 2:00 a.m., los relojes se adelantan una hora, pasando a ser las 3:00 a.m. Este cambio marca el fin del horario estándar en el país. Como cada año, el objetivo es promover el ahorro energético y maximizar el aprovechamiento de la luz natural durante los meses más cálidos. A partir de esa fecha, los días soleados se extenderán por las tardes, brindando más horas de luz para actividades al aire libre. ¿Cuándo termina el horario de verano 2025? El horario de verano 2025 culmina el domingo 2 de noviembre. En ese día, los relojes deben atrasarse 60 minutos, regresando al horario estándar. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el horario de verano abarca 238 días del año, lo que representa aproximadamente el 65% del calendario anual. Gracias a los avances tecnológicos, la mayoría de las personas ya no necesitan hacer el cambio manualmente, ya que dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes lo realizan de manera automática. Política internacional El país que Trump planea conquistar y anexar a USA: tiene una de las economías más fuertes del mundo Salud Preocupación en todo el país | Aumenta el cáncer entre los más jóvenes y los médicos creen que es por esto Atención Cancelan la deportación masiva para todos estos inmigrantes: estarán protegidos y no podrán ser echados de Estados Unidos ¿En qué lugares de Estados Unidos no se aplica el horario de verano? Existen varias zonas en Estados Unidos y territorios del país que no adoptan el horario de verano, lo que significa que sus residentes no deben modificar sus relojes. Estos son algunos de los lugares que mantienen el horario estándar todo el año: Estos territorios no experimentan cambios de horario, lo que simplifica la planificación de actividades y negocios en esas regiones.