Florida confirmó un cambio clave en el precio de su entrada a Disney World: los residentes podrán acceder a un pase anual con un anticipo de solo u$s 99, equivalente al 50% menos del pago inicial habitual y financiar el resto en 12 cuotas mensuales sin interés. La medida aplica a los cuatro tipos de pases anuales disponibles en Walt Disney World. El beneficio está dirigido exclusivamente a personas con residencia en Florida y documento válido. Además de reducir el costo inicial, el plan permite distribuir el valor total del pase durante un año, lo que modifica de forma concreta el acceso al complejo turístico para quienes viven cerca de los parques. El descuento del 50% en el anticipo está disponible únicamente para residentes de Florida mayores de 18 años que opten por el plan de pagos mensuales. El requisito central es acreditar domicilio en el estado y cumplir con las condiciones del programa de financiamiento. El pase más económico, el Disney Pixie Dust Pass, parte desde unos u$s 36 por mes tras el pago inicial. Ofrece acceso con reserva previa en días de semana a los cuatro parques, con fechas bloqueadas en temporadas altas y feriados. Los pases superiores brindan menos restricciones y mayor flexibilidad. El cambio no reduce el precio total del pase anual, pero sí disminuye de manera significativa la barrera de entrada al exigir solo la mitad del anticipo habitual. Esto facilita que los residentes locales distribuyan el gasto a lo largo del año sin intereses. Entre los beneficios incluidos para los titulares del pase anual se destacan: Las reservas de parque pueden seguir siendo obligatorias según la fecha y el parque elegido. En días “good-to-go” o después de las 2 p.m. —con excepciones en Magic Kingdom los fines de semana— se permite el ingreso sin reserva. La disponibilidad continúa sujeta a capacidad en jornadas de alta demanda.