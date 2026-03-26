El estado de Washington aprobó una nueva medida que cambia la forma en que se realizarán algunos controles de tránsito en Estados Unidos. La ley crea el programa conocido como “sobre azul”, una herramienta pensada para facilitar la comunicación entre la policía y personas con ciertas condiciones o discapacidades durante una parada vehicular. La iniciativa fue impulsada a nivel estatal y establece que el material deberá estar disponible de manera gratuita en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El objetivo es reducir situaciones de confusión o tensión durante controles en la vía pública. La nueva ley crea un sobre especial que podrá ser utilizado por personas neurodivergentes o por quienes tengan una condición que pueda afectar la interacción con un oficial de tránsito. Dentro de ese sobre podrán guardarse documentos importantes del vehículo, como el registro y el comprobante del seguro. Además, el material incluirá recomendaciones tanto para los conductores como para los agentes policiales. La idea es que la parada sea más clara, segura y comprensible para ambas partes. El programa está dirigido a conductores y pasajeros con discapacidades o condiciones que puedan influir en la comunicación durante un control de tránsito. La ley no fue pensada solo para personas con autismo, sino para un grupo más amplio de usuarios que puedan necesitar este apoyo. Uno de los puntos más importantes es que el sobre deberá entregarse sin costo en las oficinas estatales. Esto permitirá que quienes lo necesiten puedan solicitarlo sin tener que hacer un trámite complejo o pagar por el material. La norma ya fue aprobada y entrará en vigor en el estado de Washington durante 2026. A partir de entonces, las oficinas del sistema de licencias deberán comenzar a ofrecer este recurso como parte del nuevo programa estatal. Con esta decisión, Washington se suma a una tendencia que busca adaptar las leyes de tránsito a situaciones reales que ocurren durante los controles policiales. El “sobre azul” aparece así como una nueva herramienta de apoyo para miles de personas que circulan por las calles y carreteras del estado.