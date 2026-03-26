El Department of Motor Vehicles (DMV) de Texas anunció que desde el 5 de marzo de 2026 integraría un nuevo requisito de carácter excluyente en el proceso para registrar un automóvil o renovar un registro dentro del estado. Bajo esta nueva medida llamada “ID Rule” se exige de manera obligatoria que la persona presente una identificación con foto válida que no esté vencida y que haya sido emitida por el gobierno. Esto, deja afuera de la posibilidad a cualquier inmigrante que aún no haya obtenido la Tarjeta de Residencia Permanente o la Visa. Texas se suma a la oleada de medidas endurecidas dirigidas hacia migrantes y ahora exige demostrar una presencia legal dentro de Estados Unidos. Ahora, quien quiera registrar un automóvil dentro del estado, deberá presentar una identificación válida que acredite su estatus migratorio legal que no presente irregularidades. Estos documentos no deben estar vencidos bajo ninguna circunstancia y deben tener un respaldo migratorio válido, ya que de lo contrario no se podrá registrar el vehículo en el estado de Texas. El cambio central es que el trámite pasó de ser administrativo a incluir una verificación migratoria obligatoria. Los extranjeros ahora pueden acreditar su identidad de varias maneras. Entre los documentos que acepta el DMV de Texas: La medida se justifica, según el representante estatal Brian Harrison, como un intento de impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas. El legislador sostiene que la decisión apunta a mejorar la seguridad vial y reducir el impacto en las primas de seguro. Sin embargo, el alcance podría ser más amplio de lo previsto. La normativa no solo afectaría a personas sin estatus migratorio, sino también a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos, en un contexto donde se reportan demoras en los procesos de renovación de identificaciones. Registrar un vehículo en Texas requiere presentar el título del auto a tu nombre, contar con un seguro vigente y, en muchos casos, aprobar una inspección vehicular. El trámite se realiza en la oficina del condado correspondiente. El cambio clave es que ahora se exige una identificación válida que demuestre presencia legal en Estados Unidos. Puede ser una licencia compatible con REAL ID o un pasaporte acompañado de documentación migratoria vigente. Si los documentos están vencidos o no se puede acreditar estatus legal, el registro puede ser rechazado. Es decir, el proceso sigue igual, pero con un control más estricto sobre la identidad y elegibilidad del solicitante.