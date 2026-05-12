El Department of Motor Vehicles (DMV) de California tiene requisitos estrictos para poder tramitar la licencia estatal, de la que dependen miles de personas con DACA, TPS, visas de estudiante, permisos laborales o estadías temporales. En California, quienes tengan un estatus migratorio temporal pueden obtenerla pero la vigencia de la licencia dependerá directamente de la duración autorizada por el gobierno federal para permanecer en el país. Para renovar la licencia REAL ID en California, los inmigrantes primero deben iniciar la solicitud online a través del portal oficial del DMV. Allí tendrán que completar sus datos personales y migratorios exactamente como aparecen en los registros federales y cargar la documentación requerida, como prueba de identidad, residencia en California y documentos migratorios vigentes. Una vez enviada la solicitud, el sistema genera un código de confirmación que deberá presentarse en una oficina del DMV durante el turno presencial. Finalmente, tras abonar la tarifa correspondiente y validar la información migratoria en los sistemas federales, el DMV emite la nueva licencia REAL ID. Para renovar la licencia REAL ID en California, el DMV exige presentar documentación migratoria vigente, además de pruebas de identidad y residencia. Entre los documentos aceptados se encuentran: El DMV aclara que todos los documentos deben coincidir con la información registrada en los sistemas federales. Si existe un error en nombres, fechas o números migratorios, la renovación puede quedar suspendida hasta corregir la situación.