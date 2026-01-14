Durante la segunda quincena de enero, distintos bancos de alimentos en California activaron un operativo especial de entrega gratuita de comida para asistir a miles de familias afectadas por la inseguridad alimentaria y el alto costo de vida en el estado.

Las jornadas se realizan entre el 12 y el 17 de enero de 2026 en varias ciudades, con acceso abierto y sin necesidad de inscripción previa.

El programa está coordinado por organizaciones comunitarias y grandes redes solidarias, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos en un contexto de salarios que no alcanzan y alquileres en máximos históricos.

Dónde dan comida gratis en California esta semana

El banco de alimentos FIND Food Bank, uno de los principales del sur de California, organizó entregas presenciales gratuitas en distintos puntos del estado. Las personas interesadas solo deben acercarse con su nombre, el tamaño del grupo familiar y su código postal.

El programa está coordinado por organizaciones comunitarias y grandes redes solidarias. Fuente: iStock.

Cronograma de distribución:

Lunes 12 de enero: Mecca Elementary — Mecca 16.00 a 18.00

Miércoles 14 de enero: West Shores — Salton City 8.00 a 10.00

Jueves 15 de enero: P.S. James O. Jessie Desert Highland — Palm Springs 16.00 a 18.00

Viernes 16 de enero: Las Flores Park — Coachella 7.00 a 9.00

Sábado 17 de enero: Mathis Bros — Indio (6.30 a 8.30)Anza Electric Co-Op — Anza (9.00 a 11.00)

FIND Food Bank cubre principalmente el este del condado de Riverside y el sur de San Bernardino, y asiste a más de 120.000 personas por mes a través de sus mercados comunitarios y puntos móviles.

Entregas semanales de alimentos en San Diego

Además de estas jornadas puntuales, en San Diego funcionan programas permanentes de distribución semanal de alimentos gratuitos a través de dos grandes organizaciones:

San Diego Food Bank , con despensas fijas y móviles en toda la ciudad.

Feeding San Diego, que coordina entregas comunitarias y eventos especiales.

Desde ambas entidades recomiendan verificar horarios actualizados, ya que los feriados federales pueden modificar los cronogramas habituales.

Por qué crece la demanda de comida gratuita en California

Aunque el salario mínimo aumentó en 2026 a USD 16,90 por hora, la realidad es que para muchos hogares no alcanza. En particular, los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados: gran parte de ellos percibe ingresos cercanos a los USD 18 por hora, muy por debajo del promedio estatal.

A esto se suma el aumento constante en:

alquileres,

alimentos,

servicios básicos,

transporte y salud.

El resultado es que cada vez más personas con empleo formal recurren a bancos de alimentos para complementar su dieta mensual.

Quiénes pueden acceder a la comida gratis

Las jornadas están abiertas a:

familias con niños,

adultos mayores,

personas desempleadas o subempleadas,

trabajadores con ingresos bajos,

migrantes, independientemente de su estatus.

No se solicita documentación migratoria ni comprobantes de ingresos. El objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales sin barreras administrativas.

Qué tipo de alimentos se entregan

Las despensas comunitarias suelen distribuir:

frutas y verduras frescas,

arroz, fideos y legumbres,

leche y productos refrigerados,

alimentos enlatados,

panificados.

La composición varía según donaciones y disponibilidad, pero se priorizan productos nutritivos y aptos para consumo familiar.