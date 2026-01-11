En un contexto económico caracterizado por precios elevados y un poder adquisitivo que se deteriora continuamente, un grupo de senadores demócratas ha presentado un ambicioso proyecto que podría ofrecer un alivio directo a millones de ciudadanos en Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Ley de Alivio de Emergencia contra la Inflación del Seguro Social, tiene como objetivo proporcionar un ingreso adicional a aquellos que dependen del Seguro Social, del SSI, del SSDI y de los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

Proponen de bono adicional del Seguro Social para combatir la inflación

El proyecto, liderado por la senadora Elizabeth Warren, sugiere la entrega de $200 dólares mensuales durante un periodo de seis meses como una medida temporal destinada a mitigar el impacto de la considerable alza de precios observada en los últimos años.

La legislación cuenta con el apoyo de figuras prominentes como Bernie Sanders y Sherrod Brown, quienes enfatizan que el incremento tiene como objetivo evitar que los beneficiarios se vean obligados a elegir entre el pago de servicios básicos o la adquisición de alimentos.

Este monto adicional se incorporaría de manera directa a los pagos regulares, sin requerir trámites o solicitudes adicionales, lo que facilitaría una implementación ágil en caso de que el Congreso lo apruebe.

¿Quiénes acceden a este adicional?

La medida abarcaría una considerable cantidad de programas federales de asistencia, entre los cuales se encuentran:

Jubilados que perciben pagos mensuales del Seguro Social.

Beneficiarios de discapacidad (SSDI) .

Receptores de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) .

Veteranos que reciben compensaciones del VA.

¿Cuándo se espera la llegada de los fondos?

La propuesta contempla una transferencia total de $1.200 dólares, dividida en seis pagos consecutivos. Si el Congreso avanza con el proyecto antes del cierre del año fiscal, los primeros desembolsos podrían concretarse en los primeros meses del 2026.

Sin embargo, el futuro del plan dependerá del nivel de apoyo bipartidista y de las negociaciones presupuestarias que se desarrollen en los próximos meses.

Razones que motivan a los legisladores a impulsar este bono

De acuerdo con Warren, la inflación “ha reducido drásticamente el poder de compra de quienes viven con ingresos fijos”. Los senadores afirman que millones de adultos mayores han perdido entre $150 y $250 dólares por mes en poder adquisitivo desde 2020, según estimaciones del Centro de Política Presupuestaria.

La senadora también remarcó que este fondo temporal sería “un puente necesario” hasta que se debatan reformas de largo plazo, como una actualización del cálculo del ajuste por costo de vida (COLA).