El mapa se actualiza y las filas comienzan a organizarse desde temprano. En distintos barrios del condado, voluntarios descargan cajas, acomodan frutas y revisan listados. La escena se repetirá durante varios días con un mismo objetivo: garantizar comida gratis en Los Ángeles para quienes más lo necesitan. El operativo estará coordinado por el Los Angeles Regional Food Bank, que anunció nuevas jornadas de distribución comunitaria en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Entre el 23 y el 28 de febrero de 2026, se desplegarán operativos de entrega de alimentos gratuitos en iglesias, centros comunitarios y organizaciones sociales. La dinámica busca cubrir distintas zonas del condado y facilitar el acceso a familias que enfrentan inseguridad alimentaria en California. Algunos de los puntos confirmados son: Además, durante la semana habrá centros con atención extendida para quienes no puedan asistir en los horarios principales. La organización dispone de un mapa interactivo del Banco de Alimentos de Los Ángeles, donde los usuarios pueden ingresar su ciudad o código ZIP y obtener en segundos la ubicación más próxima con horario actualizado. Este recurso resulta clave para quienes buscan despensas gratis en Los Ángeles sin perder tiempo en traslados innecesarios. Los programas están dirigidos a personas y familias que atraviesan dificultades económicas. Entre los perfiles que suelen acceder a la asistencia se encuentran: Un punto fundamental es que no se exige ciudadanía estadounidense para recibir la ayuda. En la mayoría de los casos solo se solicitan datos básicos o comprobante de residencia en el área de distribución. El contenido puede variar según el centro y la disponibilidad, pero comúnmente las cajas incluyen: En ciertos operativos se implementa un formato tipo mercado, donde las personas pueden elegir los productos según sus necesidades familiares.