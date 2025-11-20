En esta noticia
Estados Unidos anunció cambios que afectan a miles de personas con documentos vigentes y que podrían enfrentar rechazos o demoras en trámites esenciales. La medida ya está en vigor y generó preocupación entre quienes dependen del pasaporte para viajes o gestiones oficiales.
Aunque los ejemplares siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, el Gobierno confirmó que ciertos casos serán revisados, sustituidos o directamente rechazados al momento de pedir la renovación. Esto genera incertidumbre porque quienes estén alcanzados podrían no avanzar con ningún trámite hasta regularizar su situación.
¿Qué pasaportes cancela Estados Unidos y quiénes quedan afectados?
Bajo la Orden Ejecutiva 14168, el Gobierno dispuso que todos los pasaportes deben reflejar únicamente el sexo biológico al nacer. Por esto, dejó de emitir pasaportes con marcador “X” y no acepta solicitudes que pidan un marcador distinto al que figura en el acta de nacimiento.
Las personas que presenten solicitudes con un marcador diferente pueden sufrir demoras, pedidos de información adicional o la emisión automática de un pasaporte corregido según el sexo registrado al nacer. Esto también incluye a quienes tuvieron documentos previos con otros marcadores.
Documentos alcanzados
- Pasaportes solicitados con marcador “X”.
- Pasaportes que pidan cambiar el marcador respecto del sexo de nacimiento.
- Reportes Consulares de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) emitidos con “X”.
¿Qué trámites quedarán bloqueados y cómo reemplazar el pasaporte?
Quienes pidan un pasaporte con un marcador distinto al sexo biológico no podrán avanzar con el trámite hasta aceptar la emisión bajo los nuevos criterios. El Departamento de Estado suele enviar una carta o correo electrónico pidiendo documentos adicionales.
Para reemplazar un pasaporte emitido con un marcador distinto, existen dos vías:
Formularios disponibles
- DS-5504: si el pasaporte fue emitido hace menos de 1 año (sin costo, salvo servicio expedito).
- DS-82: si fue emitido hace más de 1 año (requiere pago de tarifas).
Si el acta de nacimiento no incluye información sobre el sexo, el solicitante igualmente puede aplicar: el Gobierno pedirá documentos adicionales para confirmar los datos biológicos antes de emitir el nuevo pasaporte.