La Cancillería de Colombia confirmó que el vencimiento del contrato con el operador Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, que se produce el 30 de abril, no implicará ninguna interrupción en la expedición de pasaportes. La entidad aclaró que el nuevo modelo de pasaportes avanza en su etapa de transición conforme a lo anunciado, y que el servicio continuará operando con normalidad. La Cancillería subrayó que es la única entidad competente y autorizada para expedir pasaportes en Colombia, a través de su red oficial de oficinas, por lo que el fin del vínculo contractual con el operador privado no afecta la continuidad del trámite. Advirtió además que ningún operador privado está autorizado para prestar este servicio, por lo que llamó a la ciudadanía a realizar el trámite exclusivamente en los canales oficiales habilitados. Como respaldo a esa afirmación, la entidad informó que entre el 1 y el 26 de abril se expidieron 132.699 pasaportes, lo que evidencia, según el Ministerio, un avance sostenido en la atención de trámites y un esfuerzo operativo orientado a garantizar la continuidad del servicio. Para quienes necesiten realizar el trámite en Bogotá, el servicio está disponible en las sedes norte y centro, así como en los CADES habilitados. A nivel nacional, el Ministerio cuenta con convenios vigentes con las 27 gobernaciones del país para la expedición de pasaportes en el territorio. Los colombianos en el exterior pueden realizar el trámite a través de los consulados de Colombia en cada país. La Cancillería reiteró su compromiso con la prestación continua, oportuna y de calidad del servicio, y descartó cualquier escenario de interrupción con la implementación del nuevo modelo.