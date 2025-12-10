El pasaporte es uno de los documentos de viaje más importante para poder ingresar y salir legalmente de un país. Cada nación integra un ranking que posiciona a estos documentos en base a su estatus y si bien Estados Unidos cuenta con uno de los más imponentes, no es el más poderoso del mundo.

La magnitud de ese privilegio no solo se refleja en el número de países que concede ingreso inmediato, sino en la ventaja económica que representa. Su costo es menor que el de Estados Unidos, pero ofrece un nivel de acceso al que ni siquiera ese país puede aspirar actualmente.

No es Estados Unidos: este es el pasaporte más poderoso del mundo

En 2025 el pasaporte de Singapur encabeza la clasificación global de movilidad internacional según el ranking Henley & Partners. Este documento otorga a sus titulares acceso sin visa previa, o con visa a la llegada, a 193 destinos de un total de 227 evaluados en todo el mundo.

El pasaporte de Singapur se consolida como el más poderoso del mundo, con 193 destinos. Fuente: Archivo.

Ese privilegio lo ubica como el pasaporte más poderoso del planeta, superando a países con economías y diplomacias históricamente dominantes. El amplio acceso que ofrece se sustenta en décadas de tratados internacionales, estabilidad institucional y una reputación de bajo riesgo que inspira confianza en otros Estados para abrir sus fronteras.

¿Por qué este pasaporte es más poderoso que el de Estados Unidos?

El pasaporte de Estados Unidos, aunque sigue siendo considerado fuerte, ofrece menor acceso que el de Singapur. Su puntuación actual lo sitúa bastante por debajo en la escala global de movilidad.

En la práctica eso implica que muchas de las libertades de viaje que con Singapur se obtienen sin esfuerzo, con el pasaporte estadounidense pueden requerir trámites adicionales, visas, demoras o denegaciones. Esa diferencia vuelve más evidente el valor real del pasaporte de Singapur como herramienta global de movilidad.