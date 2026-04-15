Las autoridades endurecen los controles en las calles y ponen el foco en un requisito clave que muchos conductores suelen dejar para último momento. En este contexto, se confirmó que habrá operativos más estrictos para verificar el cumplimiento de una obligación fundamental para circular. En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige una inspección vehicular anual obligatoria, y no cumplir con este trámite dentro del plazo puede derivar en multas y sanciones. La inspección vehicular es un control que certifica que el auto está en condiciones seguras para circular. En Nueva York, este requisito debe cumplirse todos los años. Durante la revisión se evalúan: Los conductores que hayan postergado la inspección se exponen a: