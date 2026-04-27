El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios tanto documentales como de exámenes que deben cumplir para realizar esta gestión. Al momento de aplicar, además de poder llevar ciertos papeles fundamentales y cumplir con las inspecciones vehiculares requeridas en cada caso, es necesario aprobar determinadas evaluaciones tanto físicas como de conocimiento. Todos los ciudadanos y extranjeros legales en Estados Unidos deben aprobar un examen de visión obligatorio para garantizar que se cumplen los estándares necesarios para la conducción segura. Además, tendrán que Para poder llevar a cabo esta gestión, se solicitará Antes de tramitar esta credencial es clave verificar la lista oficial de documentación antes citada y garantizar que todos se encuentren en vigencia. Quienes presenten papeles vencidos porque demoraron la renovación no podrán obtener su carné de conducir hasta no obtener uno que sea completamente válido. De tener que programar una cita para llevar a cabo el trámite, será posible hacerlo clicando aquí.