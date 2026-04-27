Mezclar sal con romero en casa es una solución práctica y económica para los amantes de aromatizar todos los ambientes de su hogar. Gracias a sus propiedades neutralizantes y aromáticas, se considera un truco sencillo de implementar, con ingredientes presentes en casi todas las cocinas, que permite eliminar de forma rápida los malos olores. Combinar estos dos ingredientes permite fusionar sus beneficios para absorber malos olores provocados por la humedad. Por un lado, la sal actúa como un absorbente natural, lo que permite reducir olores desagradables en espacios cerrados como la cocina o el baño y por el otro, el aroma herbal del romero disimula y reemplaza los olores fuertes. Además, el romero contiene aceites esenciales con un aroma fresco y limpio. Si se coloca en un frasco con sal, libera lentamente su fragancia, funcionando como un ambientador natural sin químicos. El consejo es utilizar sal gruesa para aumentar los beneficios de la preparación, que se lleva a cabo de la siguiente manera Para potenciar los efectos, también se pueden hervir unas ramitas de romero con cáscaras de limón, siendo este otro aromatizador natural que permite con su hervor perfumar los ambientes sin químicos.