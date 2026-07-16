El vinagre blanco es uno de los productos más versátiles del hogar. Aunque suele utilizarse para cocinar o limpiar distintas superficies, existe un sencillo truco casero que cada vez gana más popularidad: rociar una mezcla de agua y vinagre sobre la escoba antes de barrer.

Esta práctica casera, además de ser económica y fácil de aplicar, ayuda a mejorar la limpieza del hogar. La combinación permite controlar el polvo, facilita la recolección de pelos y pelusas y aporta un efecto desinfectante tanto sobre el piso como sobre las cerdas de la escoba.

¿Qué beneficios tiene rociar la escoba con vinagre y agua?

Aplicar esta mezcla antes de barrer puede ofrecer varias ventajas:

Reduce el polvo en suspensión, ya que ayuda a que las partículas se adhieran a las cerdas.

Facilita recoger pelos, pelusas y suciedad fina, especialmente en hogares con mascotas.

Contribuye a desinfectar de manera natural tanto el piso como la escoba.

Ayuda a eliminar malos olores y deja una mayor sensación de limpieza en el ambiente.

Además de ser un método accesible, el vinagre no deja residuos químicos y, una vez ventilado el espacio, su olor desaparece rápidamente.

Esta práctica casera, además de ser económica y fácil de aplicar, ayuda a mejorar la limpieza del hogar. Archivo El Cronista

¿Cómo preparar el truco casero del vinagre para limpiar la escoba?

Para ponerlo en práctica solo hay que seguir unos sencillos pasos:

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un atomizador. Rociar ligeramente las cerdas de la escoba, evitando humedecerlas en exceso. Barrer como de costumbre, procurando avanzar desde el interior hacia la salida del ambiente. Al finalizar, dejar que la escoba se seque completamente al aire.

No es necesario repetir este procedimiento todos los días; aplicarlo una o dos veces por semana suele ser suficiente para mantener una buena higiene.

¿En qué pisos puede usarse?

Este método casero resulta adecuado para superficies como:

Cerámica

Porcelanato

Baldosas

Pisos de exteriores

En cambio, si se trata de pisos de madera natural o laminados, lo recomendable es probar primero la mezcla en un área poco visible o reducir la cantidad de vinagre, ya que el exceso de acidez podría afectar algunos acabados.