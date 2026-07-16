El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8742 este jueves, 16 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Euro cayó -4.57%, mientras que en el último año subió 275.04%, señalando fortaleza a largo plazo pese al retroceso reciente.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.44%, es menor que la volatilidad anual del 5.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.