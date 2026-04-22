Un avance científico podría transformar la industria del reciclaje de residuos electrónicos, permitiendo la recuperación de metales preciosos de manera sostenible y generando nuevas oportunidades laborales. Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Este hallazgo no solo impacta en la economía circular, sino que también abre la puerta a la creación de nuevos empleos en el sector del reciclaje tecnológico. La investigación sugiere que muchos dispositivos electrónicos contienen pequeñas cantidades de oroy otros metales valiosos en sus circuitos y placas base. Con el método desarrollado por los científicos suizos, estos materiales pueden recuperarse sin recurrir a procesos contaminantes, lo que lo convierte en una alternativa ecológica y eficiente. El procedimiento se basa en el uso de esponjas de fibrillas proteicas, derivadas de subproductos de la industria alimentaria, que tienen la capacidad de capturar los iones de oro presentes en las soluciones metálicas. Posteriormente, mediante un tratamiento térmico, el oro recuperado se transforma en pepitas de alta pureza. El desarrollo de este método no solo reduce la dependencia de la minería tradicional, sino que también genera una nueva industria especializada en la recuperación de metales. Se espera que esta tecnología impulse la demanda de profesionales en áreas como la gestión de residuos, la química aplicada y el desarrollo sostenible. Para entender mejor sus beneficios, aquí hay un resumen: Reducción de desechos electrónicos: menos contaminación y mayor reutilización de materiales valiosos.Recuperación eficiente de oro: alternativa ecológica a los procesos convencionales.Generación de empleo: creación de nuevas oportunidades en el sector del reciclaje.Avance en la economía circular: reducción de la explotación minera y mayor aprovechamiento de recursos. Con este descubrimiento, el reciclaje de aparatos electrónicos podría convertirse en una industria clave para la recuperación de recursos y la reducción del impacto ambiental. La implementación de este método en gran escala podría redefinir el futuro de la gestión de desechos tecnológicos y ofrecer una alternativa viable para la producción sostenible de metales preciosos.