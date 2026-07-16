En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.424. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.22%.

En la última semana, el peso mexicano registró un descenso de -0,70% y en el último año acumula una variación de -7,04%, reflejando una tendencia depreciatoria reciente.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.21%, es menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.