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Al cierre de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.424. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.22%.
En la última semana, el peso mexicano registró un descenso de -0,70% y en el último año acumula una variación de -7,04%, reflejando una tendencia depreciatoria reciente.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.21%, es menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.
A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.
¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?
Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.