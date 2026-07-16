El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.14 este jueves, 16 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.19% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano retrocedió un 0,62% y en el último año acumula una caída del 5,93%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 4.89%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.29%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días pasados, el movimiento ascendente sugiere una mayor confianza en la economía local.

Este crecimiento puede estar influenciado por diversos factores como la estabilidad económica y la inversión extranjera. Analizando esta tendencia, parece que el Peso dominicano podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones favorables en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.