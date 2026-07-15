Mantener un pasaporte americano en completa vigencia es esencial para todos los estadounidenses que planean visitar México, dado que tanto las autoridades mexicanas como las americanas lo solicitarán como un requisito esencial para que el viaje pueda realizarse.

De acuerdo con la legislación migratoria de México, es condición de cumplimiento obligatoria la presentación de un “pasaporte válido y vigente” para visitar el país.

No contar con la identificación internacional actualizada puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos de ingreso o salida, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas.

México prohibirá los viajes desde Estados Unidos a quienes hayan postergado la renovación del pasaporte

Los pasaportes americanos de adulto tienen en general una validez máxima de 10 años, dato que debe considerarse en caso de planear un traslado internacional.

Si el documento esta vencido, sólo podrá ser actualizado por renovación dentro de los 15 años posteriores al momento de emisión.

En caso de que se haya superado este período, será necesario tramitar un documento completamente nuevo, como si se estuviera solicitando por primera vez.

Además, como requisito adicional, México exige a los pasajeros estadounidenses al menos una página en blanco de su documento internacional para que pueda habilitarse el traslado.

El pasaporte desactualizado puede generar serios inconvenientes para viajar. Shutterstock

Qué dice la ley de Estados Unidos sobre intentar viajar con un pasaporte desactualizado

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

Por lo que el consejo es siempre verificar la validez antes de comenzar a planear el viaje y que haya tiempo de realizar cualquier actualización necesaria.