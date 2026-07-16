El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3227.46 este jueves, 16 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del -1% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso colombiano registró un descenso leve en la última semana (-0.38%) y una caída más pronunciada en el último año (-16.20%), lo que refleja una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 13.88%, es mayor que la volatilidad anual de 13.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.