Las canas son una de las principales preocupaciones estéticas en el cuidado del cabello. Con el paso del tiempo, su aparición se vuelve más frecuente y muchas personas buscan alternativas efectivas para cubrirlas sin recurrir a productos agresivos. En ese contexto, crecen las opciones de origen natural que prometen resultados visibles sin dañar la fibra capilar. Los tintes caseros ganan terreno por su facilidad de uso y por evitar componentes químicos presentes en los productos tradicionales. El té negro se posiciona como una de las alternativas más utilizadas para oscurecer el cabello de forma progresiva y disimular las canas. Su alto contenido de pigmentos naturales permite intensificar el tono oscuro del pelo, logrando una cobertura más uniforme. Además, su aplicación frecuente no solo ayuda a cubrir las canas, sino que también mejora el aspecto general del cabello. Aporta brillo, suavidad y una apariencia más saludable sin alterar la estructura capilar. Para preparar este tinte casero, se deben hervir dos o tres bolsitas de té negro en una taza de agua durante varios minutos hasta obtener una infusión bien concentrada. Luego, se deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez listo, se aplica sobre el cabello limpio, asegurando cubrir bien las zonas con canas. Se deja actuar entre 30 y 40 minutos y luego se enjuaga solo con agua, sin usar shampoo. Para potenciar los resultados, se recomienda repetir el proceso varias veces por semana.