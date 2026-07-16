En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6205. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.25%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.25%, mientras que en el último año registró una variación de -0.50%, indicando un repunte reciente pese a una leve caída anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 20.22%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.