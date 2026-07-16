En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7425. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.53%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina retrocedió -45.58%, mientras que en el último año mostró un aumento de 43.28%, reflejando volatilidad reciente frente a una tendencia anual alcista.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.40%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 16 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.