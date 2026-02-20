En Estados Unidos la ley federal exige a todos los hombres de entre 18 y 25 años que se registren en una lista oficial conocida como Servicio Selectivo. Aunque en la actualidad el Servicio Militar no es obligatorio, este repositorio, según se explica, sería utilizado en caso de ser necesario para “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”, se indica. Cumplir este deber es obligatorio para conservar la elegibilidad para trabajar en todas las áreas, así como también para recibir ayudas gubernamentales u otras financiaciones federales. Además, las autoridades pueden aplicar multas severas tanto económicas como penales. De acuerdo con lo informado por las autoridades, si bien no anotarse a esta lista no influye directamente sobre el empleo en el sector privado, sí puede afectar la elegibilidad para Además, es necesario anotarse para recibir la ciudadanía estadounidense y ciertos tipos de ayudas financieras. También “pueden imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión”, se indica. Entre los hombres que deben anotarse se incluyen Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos Anotarse en esta lista no es garantía absoluta de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino más bien una medida administrativa en caso de que sea necesario realizar un llamado obligatorio. En esta circunstancia hipotética, se seguirían pasos para realizar una lotería y determinar quiénes y cómo serán reclutados.