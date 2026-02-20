El Código Administrativo de Alabama establece en su sitio web oficial las reglas que todos los padres deben seguir al momento de anotar el nombre y apellido de sus hijos recién nacidos en los registros oficiales. Si bien el estado se caracteriza por sus flexibilidades en cuanto a este trámite del Registro Civil, todos los apellidos deben cumplir una serie de criterios básicos para ser aceptables, entre ellos, el tipo de letra con el que se escriben. De acuerdo con lo indicado por las regulaciones estatales, los padres pueden anotar a sus hijos con el apellido que deseen, sin grandes restricciones de escritura, pues se aceptan combinaciones, guiones y apóstrofes. Un punto clave para la aceptación de estas denominaciones es que sean completamente escritos por caracteres en inglés, pues las letras que pertenezcan a otros alfabetos no se encuentran permitidas. Además se exige que los apellidos tampoco se escriban En Alabama, la regulación oficial indica que los padres de un bebé no necesariamente deben heredarle su propio apellido, sino que tienen la libertad de escoger uno nuevo, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados. Puesto en práctica, esto no sólo significa que no existe obligación legal de transmitir su apellido -aunque se cuenta con total libertad para hacerlo-, sino que además el niño podrá ser anotado con un apellido honorífico o uno completamente inventado.