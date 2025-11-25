El Gobierno de los Estados Unidos tiene normas muy estrictas respecto a los puntos migratorios y los permisos de ingreso legal al país. Un grupo en particular de personas pueden acceder a un documento privilegiado que los exime de solicitar una visa o presentar el pasaporte.

De esta forma, cruzar los controles migratorios en la frontera o en los aeropuertos estadounidenses es mucho más simple.

Ni la visa ni el pasaporte: estos extranjeros pueden ingresar de forma legal a Estados Unidos con este documento

La tarjeta NEXUS funciona como una identificación de confianza emitida en cooperación entre ambos países. Permite a los ciudadanos y residentes canadienses ingresar a Estados Unidos sin necesidad de exhibir una visa o un pasaporte físico, siempre que el cruce se realice por los puntos habilitados y con los requisitos vigentes.

Esta credencial demuestra que el portador fue evaluado previamente y que cumple con los estándares de seguridad establecidos.

Quienes poseen la tarjeta acceden a carriles exclusivos en los pasos terrestres y pueden utilizar máquinas de inspección automatizada en los aeropuertos. Esto reduce de forma notable los tiempos de espera y evita la necesidad de presentar documentación adicional. Su uso también está permitido en ciertos puertos marítimos autorizados.

El Programa NEXUS beneficia a todos los canadienses. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son los beneficios de esta tarjeta migratoria?

La tarjeta actúa como documento principal de viaje y es suficiente para acreditar identidad y nacionalidad ante los oficiales de ingreso. Al llegar al control, el viajero solo debe mostrar la credencial y seguir el procedimiento rápido destinado a los usuarios aprobados.

Además, la validez se extiende por cinco años y su renovación mantiene el mismo mecanismo de verificación previa. Esto convierte a la tarjeta en una herramienta estable y segura para quienes necesitan cruzar la frontera con frecuencia sin depender de documentos tradicionales.

¿Cómo solicitar la tarjeta NEXUS?