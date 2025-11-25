En esta noticia
El Gobierno de los Estados Unidos tiene normas muy estrictas respecto a los puntos migratorios y los permisos de ingreso legal al país. Un grupo en particular de personas pueden acceder a un documento privilegiado que los exime de solicitar una visa o presentar el pasaporte.
De esta forma, cruzar los controles migratorios en la frontera o en los aeropuertos estadounidenses es mucho más simple.
Ni la visa ni el pasaporte: estos extranjeros pueden ingresar de forma legal a Estados Unidos con este documento
La tarjeta NEXUS funciona como una identificación de confianza emitida en cooperación entre ambos países. Permite a los ciudadanos y residentes canadienses ingresar a Estados Unidos sin necesidad de exhibir una visa o un pasaporte físico, siempre que el cruce se realice por los puntos habilitados y con los requisitos vigentes.
Esta credencial demuestra que el portador fue evaluado previamente y que cumple con los estándares de seguridad establecidos.
Quienes poseen la tarjeta acceden a carriles exclusivos en los pasos terrestres y pueden utilizar máquinas de inspección automatizada en los aeropuertos. Esto reduce de forma notable los tiempos de espera y evita la necesidad de presentar documentación adicional. Su uso también está permitido en ciertos puertos marítimos autorizados.
¿Cuáles son los beneficios de esta tarjeta migratoria?
La tarjeta actúa como documento principal de viaje y es suficiente para acreditar identidad y nacionalidad ante los oficiales de ingreso. Al llegar al control, el viajero solo debe mostrar la credencial y seguir el procedimiento rápido destinado a los usuarios aprobados.
Además, la validez se extiende por cinco años y su renovación mantiene el mismo mecanismo de verificación previa. Esto convierte a la tarjeta en una herramienta estable y segura para quienes necesitan cruzar la frontera con frecuencia sin depender de documentos tradicionales.
¿Cómo solicitar la tarjeta NEXUS?
- Crear una cuenta en el portal oficial del programa NEXUS y completar la solicitud en línea con tus datos personales.
- Pagar la tarifa de inscripción y enviar la información para la verificación de antecedentes.
- Esperar la preaprobación y elegir una fecha para la entrevista presencial en un centro conjunto de Estados Unidos y Canadá.
- Asistir a la entrevista, donde se confirma tu identidad y se toman datos biométricos.
- Recibir la aprobación final y, luego, la tarjeta NEXUS lista para usar en los puntos de ingreso habilitados.