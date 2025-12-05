Un nuevo estudio dirigido por la NASA y centrado en California evaluó como puede influir el movimiento del terreno costero en el aumento del nivel del mar, demostrando que el suelo puede elevarse o hundirse varios centímetros, lo que podría representar un riesgo a futuro para las comunicades costeras.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la agencia, para 2050 el nivel del mar en este estado podría aumentar entre 15 y 37 centímetros con respecto al año 2000 como consecuencia del derretimiento de glaciares, la pérdida de hielo y el calentamiento del mar.

Sin embargo, la NASA indicó que existen territorios donde estas cifras puede ser más elevadas por diversos factores naturales o humanos y los datos del hallazgo ya se están considerando en los planes de adaptación que el estado está desarrollando.

Nuevo estudio de la NASA: cuáles son las zonas más afectadas por estos cambios

Los investigadores de JPL y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) utilizaron un radar satelital y datos GNSS para analizar más de 1,600 kilómetros de costa y detectar tanto hundimientos como elevaciones del terreno.

Con esta técnica, en la Bahía de San Francisco -particularmente en San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island- se detectaron hundimientos sostenidos de más de 10 milímetros por año, lo que podría llevar a un aumento local del nivel del mar mayor a los 45 centímetros.

Por el contrario, existen zonas de California que no se están hundiendo, sino que el terreno se eleva, como la cuenca de Santa Bárbara que se está recuperando desde 2018 y Long Beach donde la actividad petrolera levanta el suelo.

La NASA evaluó como los movimientos del terreno pueden afectar la suba del nivel del mar en California. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros escenarios de hundimiento detectados por la NASA

En el Valle Central, la NASA detectó hundimientos de hasta 20 centímetros debido a la extracción de agua subterránea, patrón también identificado en Santa Clara, Santa Ana y Chula Vista.

Por otra parte, en sectores de Los Ángeles y San Diego las proyecciones oscilan posibilidades de 40 centímetros, por lo que se necesitará de monitoreo continuo. Sin embargo, en estos casos, los expertos explicaron que realizar estimaciones precisas es sumamente difícil debido a la incertidumbre de la actividad humana.