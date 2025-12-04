El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que cada vez más contribuyentes enfrentan embargos sobre cuentas bancarias debido a deudas no atendidas. Cuando esto ocurre, el organismo ordena el congelamiento inmediato de los fondos y la persona queda imposibilitada de utilizar su propio dinero.

La situación genera preocupación porque muchos descubren el embargo cuando intentan hacer una operación cotidiana.

Qué significa que el Servicio de Impuestos Internos embargue una cuenta bancaria

Cuando una persona acumula deudas tributarias sin responder a las notificaciones previas, el organismo puede solicitar a la entidad financiera el congelamiento total o parcial del dinero. Esto implica que los fondos dejan de estar disponibles hasta que se regularice la situación.

IRS establece un protocolo claro para quienes quieren saldar su deuda y salir de un embargo. Fuente: Archivo.

El embargo no se aplica de manera inmediata. Antes se envían avisos por escrito al domicilio fiscal registrado, por lo que omitir la actualización de la dirección o ignorar las cartas puede acelerar el problema. Una vez ejecutado el embargo, el banco retiene los fondos durante un período determinado mientras espera instrucciones del organismo.

En la mayoría de los casos el contribuyente pierde temporalmente el control de su dinero. Sin una gestión rápida, el monto retenido puede ser transferido directamente al Servicio de Impuestos Internos para cubrir la deuda pendiente.

¿Cómo puedo salir de un embargo si la cuenta ya fue congelada?

La única forma de levantar el embargo es comunicarse con el organismo y acordar un plan de pago que sea aceptado oficialmente. Una vez aprobado el acuerdo, el Servicio de Impuestos Internos envía la orden al banco para liberar la cuenta.

También es posible solicitar una revisión si la persona demuestra que el embargo afecta necesidades básicas como vivienda, salud o alimentación. En situaciones extremas el organismo puede suspender temporalmente la acción hasta que se evalúe el caso.

Cómo prevenir un embargo y evitar que el organismo congele la cuenta

La mejor forma de prevenir un embargo es responder a todos los avisos que envía el IRS y mantener actualizada la dirección fiscal. Las notificaciones siempre llegan antes de que se ordene cualquier acción sobre la cuenta bancaria.

Otra medida es solicitar un plan de pago desde el primer momento en que surge la deuda. Al ingresar en un acuerdo aprobado por el organismo se detienen las acciones de cobro forzoso y se evita que la cuenta sea congelada en el futuro.