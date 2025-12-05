El Gobierno confirmó aumento en el salario mínimo de todos los empleado públicos: así serán los sueldos en 2026. (Fuente: Archivo)

Buenas noticias para los trabajadores. El Gobierno de California anunció un incremento del salario mínimo estatal de 16,90 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2026.

La medida, comunicada por el Departamento de Finanzas de California (California Department of Finance), corresponde a un incremento que alcanzará a todos los empleados públicos, conforme a la comunicación oficial del Departamento de Finanzas del estado.

Se trata de un ajuste salarial acorde a la actualización anual vinculada al índice nacional de precios al consumidor, que ubica a California entre los estados con el salario mínimo más alto del país.

¿Cuál será el salario mínimo de los empleados públicos en 2026?

El Departamento de Finanzas de California estableció un incremento del 2,49% respecto al mínimo vigente en 2025. Por este motivo, el salario mínimo aumentará 16,90 dólares por hora para todos los trabajadores, a partir del 1 de enero de 2026.

Aumenta el salario mínimo de todos estos trabajadores en 2026: cuánto voy a cobrar desde ahora. (Fuente: Archivo)

El salario mínimo estatal en California se encuentra entre los más elevados de los Estados Unidos. Según informó Reuters, desde 2017, el incremento anual se aplica de forma automática de acuerdo a la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Quiénes quedan exentos de este aumento del salario mínimo?

Sin embargo, algunos empleados se verán sujetos a excepciones, de acuerdo al artículo 1182.14 del Código Laboral estatal. Estos son: