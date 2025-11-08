La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que podría cambiar el futuro del matrimonio igualitario en todo el país. En una reunión privada realizada este viernes, los jueces evaluaron si aceptar o no una apelación que busca revertir el fallo que lo legalizó en 2015.

La decisión podría conocerse el lunes y reabrir un debate que se consideraba cerrado. Si el tribunal avanza, volverá a examinar un tema que marcó un antes y un después en los derechos civiles de millones de personas.

¿Por qué la Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el matrimonio igualitario?

El caso surge de una apelación presentada por Kim Davis, exfuncionaria de Kentucky que en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Tras perder en tribunales, fue condenada a pagar U$S 360.000 en daños y honorarios legales.

Sus abogados apelaron ante la Corte Suprema y citaron al juez Clarence Thomas, quien ha pedido revisar el fallo Obergefell v. Hodges, que legalizó el matrimonio igualitario a nivel nacional. Los jueces John Roberts y Samuel Alito, también disidentes en aquel fallo, siguen en funciones y mantienen críticas al precedente.

Andrew Harrer

¿Qué podría pasar el lunes y cómo afectaría a las parejas?

El tribunal podría anunciar el lunes si acepta o no el caso . Si lo hace, se abriría la posibilidad de revisar el fallo de 2015, del mismo modo que en 2022 se eliminó la protección constitucional del aborto.

La jueza Amy Coney Barrett ha indicado que el matrimonio igualitario podría considerarse diferente porque millones de familias han basado su vida en esa decisión.

Davis, quien fue encarcelada durante seis días por desacato en 2015, perdió su cargo en 2018. Hoy, su caso vuelve a colocar a la Corte Suprema ante una decisión que podría redefinir los derechos civiles en el país.