El Gobierno de Estados Unidos confirmó nuevos beneficios fiscales que modificarán las devoluciones de impuestos a partir de 2026. Las medidas, impulsadas por la administración de Donald Trump, se aplicarán de forma retroactiva sobre los ingresos de 2025.

El programa incluye deducciones adicionales y créditos ampliados que reducirán la carga tributaria para millones de personas.

Según estimaciones financieras, el alivio total podría alcanzar los U$S 91.000 millones, de los cuales U$S 59.000 millones se devolverán mediante reembolsos y U$S 32.000 millones en reducciones de impuestos.

¿Por qué aumentarán los reembolsos de impuestos en 2026?

Las nuevas disposiciones elevan la deducción estándar y suman beneficios específicos para trabajadores y adultos mayores. Entre las medidas destacadas figuran una exención de impuestos sobre propinas y horas extra, junto con una deducción adicional para mayores de 65 años.

Estos ajustes aplicarán a las declaraciones del año fiscal 2025 y se reflejarán en 2026, generando devoluciones más altas. Los hogares de ingresos medios y altos serán los que más perciban el impacto, aunque la mayoría de los contribuyentes notará algún nivel de aumento.

¿Quiénes recibirán más dinero y qué beneficios incluye la nueva ley?

El incremento del tope para deducir impuestos estatales y locales (SALT) beneficiará especialmente a quienes detallan sus deducciones. También se verán favorecidos los trabajadores con ingresos variables, como propinas o pagos extra , siempre que cumplan los límites establecidos.

Los hogares de menores ingresos destinarán gran parte del reembolso a gastos esenciales como renta, alimentos y deudas, mientras que los de mayores ingresos optarán por ahorrar o invertir una porción mayor. Las proyecciones anticipan una temporada récord de devoluciones entre febrero y abril de 2026.

Principales beneficios: