Estados Unidos aprobó en julio su gran proyecto de reforma fiscal, una iniciativa que redefine el sistema tributario y otorga alivio económico a millones de contribuyentes.

Entre sus puntos más llamativos, destaca una deducción que permitirá recibir hasta 10.000 dólares en beneficios para quienes cumplan con ciertos requisitos.

El objetivo del Gobierno es impulsar el consumo interno y fortalecer sectores estratégicos de la economía nacional, al tiempo que ofrece un incentivo fiscal concreto a quienes hayan comprado este tipo de bien o servicio dentro del período establecido por la ley.

Estados Unidos entregará 10.000 dólares a quienes hayan comprado este producto: así funciona el beneficio

De acuerdo con la Sección 70203 de la reforma fiscal, quienes compren un vehículo de uso personal mediante financiamiento entre 2025 y 2028 podrán acceder a una deducción anual de hasta U$S 10.000. La medida forma parte del plan de estímulo económico incluido en el nuevo marco tributario aprobado por el Congreso.

El beneficio se aplicará como un descuento en los impuestos federales, equivalente al interés pagado sobre el crédito. No se trata de un pago directo, sino de una reducción efectiva de la carga impositiva.

Límites de ingresos para acceder al beneficio:

Hasta U$S 100.000 para contribuyentes individuales.

Hasta U$S 200.000 para declaraciones conjuntas.

Cómo solicitar los 10.000 dólares del beneficio si se califica

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) será el encargado de aplicar la deducción dentro de las declaraciones anuales. Los interesados deberán registrar la compra y detallar el préstamo asociado al vehículo adquirido durante el período 2025-2028.

Requisitos principales:

El vehículo debe ser para uso personal (no comercial).

El crédito debe haberse contraído entre 2025 y 2028 .

La deducción se reducirá gradualmente si se superan los límites de ingreso establecidos.

Con esta medida, Estados Unidos entregará hasta 10.000 dólares anuales en beneficios fiscales a quienes hayan comprado un vehículo, impulsando tanto el mercado automotor como la capacidad de consumo de las familias estadounidenses.