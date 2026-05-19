El presidente Yamandú Orsi expresó este martes su preocupación por los últimos sondeos de opinión pública que muestran un aumento de la desaprobación hacia su gestión. “La opinión pública es algo a tener en cuenta”, afirmó, y aseguró que está analizando los estudios para encontrar una explicación a ese cambio en la percepción ciudadana.

Orsi reconoció que todavía no halló una causa única que explique la caída en su imagen, pero apuntó a la necesidad permanente de adaptación del gobierno.

“Siempre tenés que cambiar —dijo—; el que piense que uno tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada, ya empezaste equivocando”. Para el mandatario, la crítica y el descontento señalan áreas que requieren corrección.

Presidente de la República, Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República

Consultado sobre las posibles razones del aumento de la desaprobación, el presidente mencionó la situación del empleo como un factor central. “Se debe generar fuentes de trabajo”, afirmó, y añadió que, aun donde las políticas funcionan, “siempre te queda algo para hacer”. Advirtió además que la coyuntura internacional complicada puede incidir en el laburo local, pero que no es la única explicación.

Al referirse a las declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien advirtió sobre una “luz amarilla” en las encuestas, Orsi relativizó el término y dijo que la luz es “anaranjada”.

Subrayó que cuando hay “gente que no está conforme, poco satisfecha, preocupada o que no está convencida”, es oportuno revisar las decisiones y corregir el rumbo si es necesario.

El jefe de Estado sostuvo que la población demanda cambios con mayor celeridad y que el gobierno debe “leer mucho y escuchar bastante” para identificar las medidas a ajustar. Insistió en la idea de que la gestión tiene margen de mejora y en la importancia de actuar con agilidad para recuperar la confianza ciudadana.