La lista de exigencias puede ser flexible, pero hay que seguirla a la hora de viajar.

La Transportation Security Administration (TSA) establece normas de viaje que todos deben cumplir y conocer a la hora de embarcar para no perder el vuelo por complicaciones administrativas. Uno de los factores que no todos tienen en cuenta es la lista de objetos que no se pueden llevar en el equipaje.

En su página oficial, la TSA tiene publicada la lista de objetos prohibidos y permitidos. La misma tiene algunos objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano y otros que solo se pueden llevar en el equipaje facturado . Esto sucede por cuestiones de seguridad y prevención.

Uno de los factores que no todos tienen en cuenta es la lista de objetos que no se pueden llevar en el equipaje. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

El gobierno prohíbe salir o entrar a estas personas: el objeto que podría hacerte perder el vuelo

La TSA prohíbe transportar cargadores portátiles o Power Banks en el equipaje facturado. Si un pasajero intenta llevarlos en la valija que va a la bodega del avión, puede ser obligado a retirarlos en el punto de control o incluso perder el vuelo si no tiene tiempo de arreglar el asunto.

No obstante, sí están permitidos en los bolsos de mano. Esto se debe al riesgo de incendio que presentan las baterías de litio durante el transporte, especialmente en el compartimento de equipaje del avión . Por ello, su carga está terminantemente prohibida.

Información importante sobre el equipaje que todos deberían saber: objetos que se pueden llevar solo en el bolso de mano

Como sucede con los cargadores portátiles, también existen otros objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano:

Baterías de litio de repuesto

Baterías externas para celulares o laptops

Algunas baterías recargables sueltas

Esto es porque las baterías de repuesto solo se permiten en la cabina, ya que allí sí pueden ser controladas por la tripulación del avión.

La TSA prohíbe transportar cargadores portátiles o Power Banks en el equipaje facturado

Lista de objetos prohibidos para entrar o salir de Estados Unidos: información de relevancia clave para no perder el viaje

La TSA restringe determinados objetos a la hora de entrar o salir del país:

Explosivos o fuegos artificiales

Sustancias inflamables

Armas de fuego (con restricciones estrictas)

Objetos punzantes en equipaje de mano (cuchillos, tijeras grandes)

Herramientas pesadas en cabina

Para consultar la lista completa sobre lo permitido y lo prohibido, se recomienda consultar la página oficial de la TSA en la sección “What Can I Bring?”, ya que hay restricciones que varían según tamaño o tipo.

Para consultar la lista completa sobre lo permitido y lo prohibido, se recomienda consultar la página oficial de la TSA en la sección “What Can I Bring?” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Medidas aeroportuarias que no todos conocer y podrían arruinar un viaje

Los controles de seguridad incluyen la inspección completa tanto del equipaje de mano como del equipaje despachado, todo esto junto con el escaneo obligatorio en los puntos de la TSA . Además, los objetos electrónicos pueden ser revisados de manera individual y detallada durante el proceso.

Además, existen reglas que no todos conocen:

incluso si figura como permitido en la normativa Los agentes de la TSA pueden rechazar cualquier objeto,

También pueden solicitar que los pasajeros enciendan sus dispositivos electrónicos para verificar su funcionamiento ; si no lo hacen, el artículo puede ser retenido

Tienen la facultad de abrir el equipaje y retirar elementos

En todos los casos dados, la última palabra sobre lo qué puede o no ingresar al avión queda al exclusivo criterio del agente de seguridad en el control.