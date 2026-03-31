El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegó sus filas en diversos aeropuertos de todo el país, por indicaciones de la Administración Trump y en medio de protestas de los trabajadores de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) por el cierre parcial del Gobierno. La medida volvió a poner el foco sobre los controles migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos, especialmente en medio de una creciente tensión por la seguridad, el funcionamiento de las terminales aéreas y la verificación de documentos de viaje. En este contexto, el control del pasaporte y de la visa legal para ingresar al país vuelve a ser central para ciudadanos extranjeros y viajeros internacionales. El despliegue de agentes del ICE en distintos aeropuertos del país se produjo mientras la TSA enfrentaba problemas operativos vinculados al pago de su personal, una situación que derivó en nuevas tareas de apoyo y vigilancia dentro de terminales aéreas. Aunque la TSA sigue siendo la agencia encargada de la seguridad aeroportuaria, la presencia de ICE reforzó el control sobre la documentación y la situación migratoria de determinados pasajeros. En la práctica, esto significa que el ingreso y la salida del país quedan bajo una observación más estricta en puntos clave de circulación internacional, donde las autoridades pueden verificar identidad, estatus migratorio y documentación habilitante. En esos controles, no contar con pasaporte válido o con una visa legal vigente, cuando corresponde, puede derivar en una retención migratoria, una revisión secundaria o incluso en la imposibilidad de continuar el viaje. La visa es el documento más importante que deben presentar todos los extranjeros que quieren viajar a Estados Unidos. Esta credencia legal, que determina bajo qué categoría ingresa una persona al país, se obtiene mediante un protocolo estricto del Departamento de Estado en embajadas y consulados estadounidense. El endurecimiento de estos controles en los aeropuertos de Estados Unidos se da en un contexto donde la política migratoria volvió a ocupar un lugar central dentro del debate federal.