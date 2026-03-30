La Transportation Security Administration (TSA) impone reglas rígidas que todos deben cumplir y conocer a la hora de viajar si es que no desean perder su vuelo por percances a la hora de pasar el punto de control. Uno de los factores que no todos tienen en cuenta es la lista de objetos que no se pueden llevar en el equipaje. La lista de objetos prohibidos y permitidos tiene variables, como algunos objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano y otros que solo se pueden llevar en el equipaje facturado. Esto sucede por cuestiones de seguridad y prevención. La TSA prohíbe transportar cargadores portátiles o Power Banks en el equipaje facturado. Si un pasajero intenta llevarlos en la valija que va a la bodega del avión, puede ser obligado a retirarlos en el punto de control o incluso perder el vuelo si no tiene tiempo de arreglar el asunto. No obstante, sí están permitidos en los bolsos de mano. Esto se debe al riesgo de incendio que presentan las baterías de litio durante el transporte, especialmente en el compartimento de equipaje del avión. Por ello, su carga está terminantemente prohibida. Como sucede con los power banks, también existen otros objetos que solo se pueden llevar en el bolso de mano: Esto es porque las baterías de repuesto solo se permiten en la cabina, ya que allí sí pueden ser controladas por la tripulación del avión. La TSA restringe determinados objetos a la hora de entrar o salir del país: Para consultar la lista completa sobre lo permitido y lo prohibido, se recomienda consultar la página oficial de la TSA en la sección “What Can I Bring?”, ya que hay restricciones que varían según tamaño o tipo. Los controles de seguridad incluyen la inspección completa tanto del equipaje de mano como del equipaje despachado, todo esto junto con el escaneo obligatorio en los puntos de la TSA. Además, los objetos electrónicos pueden ser revisados de manera individual y detallada durante el proceso. Además, existen reglas que no todos conocen: En todos los casos dados, la última palabra sobre lo qué puede o no ingresar al avión queda al exclusivo criterio del agente de seguridad en el control.