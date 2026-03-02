El Gobierno de Miami explica a través de su sitio web oficial a todos sus residentes las reglas que deben respetar en sus casas o apartamentos al momento de botar basura voluminosa, pues de lo cumplir con los protocolos establecidos, pueden imponerse graves castigos y multas 500 dólares. La ciudad mantiene políticas estrictas dentro de sus límites relacionadas con el vertido ilegal, y señala paso por paso específicamente cuáles son las medidas que deben tomarse al realizar esta acción para evitar inconvenientes. Las autoridades advierten sobre la importancia de botar neumáticos, sofás y otra basura de gran tamaño de manera correcta y respetando las distancias permitidas. De acuerdo con la normativa vigente, la basura debe botarse del siguiente modo Colocar los residuos voluminosos únicamente a 1,5 metros de distancia sólo durante la noche antes del día de recogida. Los residentes que vivan en un apartamento con contenedor no pueden dejar basura voluminosa para su recogida. En estos casos es necesario programar el trámite con el administrador o propietario. Las autoridades indican que el vertido ilegal puede suponer un delito amparado por el Estatuto Estatal de Florida 403.413 y el Código de la Ciudad de Miami 22.11/22.93. En ese sentido, además de las multas antes mencionadas, quienes boten este tipo de desechos de forma incorrecta pueden ser arrestados y condenados por delitos medioambientales.