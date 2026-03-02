El programa Medicaid en Estados Unidos tiene reglas estrictas de ingresos que determinan quién puede recibir cobertura médica gratuita o de bajo costo. Cuando una persona aumenta su salario y supera los límites establecidos por ley, puede perder automáticamente el beneficio. La Administración federal supervisa estos controles de elegibilidad y los estados revisan periódicamente los ingresos de cada beneficiario. Si el sistema detecta que el salario supera el umbral permitido, la cobertura puede cancelarse o cambiar de modalidad. Según el programa federal Medicaid, la elegibilidad depende del nivel de ingresos en relación con el Nivel Federal de Pobreza. Si una persona recibe un aumento salarial y supera ese porcentaje, deja de cumplir con los requisitos tradicionales del programa. La supervisión es permanente y está regulada por los Centers for Medicare & Medicaid Services. Los estados verifican ingresos mediante cruces de datos fiscales y reportes laborales. En los estados que ampliaron Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, el límite general es hasta el 138% del Nivel Federal de Pobreza. Superar ese monto puede significar el fin automático del beneficio. Cuando el ingreso aumenta, pueden ocurrir tres escenarios: Esto significa que no siempre se pierde la cobertura de inmediato, pero sí puede implicar pagar una tarifa o contribución adicional. Los estados revisan periódicamente la elegibilidad mediante reportes de impuestos, información del empleador y bases de datos federales. Medicaid no es un beneficio permanente si cambian las condiciones económicas del beneficiario. La normativa oficial publicada en Medicaid.gov establece que los ingresos deben mantenerse dentro del límite para conservar el programa. Si ese requisito deja de cumplirse, la cobertura se modifica o finaliza.