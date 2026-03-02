El pasaporte estadounidense es una identificación internacional imprescindible para los ciudadanos que planeen viajar al exterior, pues es solicitado en los controles migratorios como parte de la documentación obligatoria. En ese sentido, el Departamento de Estado detalla a quienes deban actualizar la vigencia del documento en marzo de 2026 cuáles son los ejemplares que no sólo ya perdieron su validez para viajar, sino que tampoco podrán ser renovados. Las autoridades explican que la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y sólo puede ser renovada tradicionalmente por correo dentro de los 15 años posteriores a su emisión. Los ejemplares más antiguos deben actualizarse desde cero, como si nunca se hubieran gestionado por primera vez. Quienes deban gestionar el trámite desde cero tendrán que Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.