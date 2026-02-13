Así estará el clima en todo el país durante el fin de semana. Si bien el ambiente caluroso dominará el inicio del fin de semana, la llegada del nuevo Frente Frío al territorio nacional promete cambiar el panorama meteorológico en la Ciudad de México antes de que termine el domingo. Según los últimos reportes climáticos, el sistema frontal se desplazará por el noreste y oriente del país, impulsando una masa de aire frío que impactará de manera gradual en la capital, provocando un ligero descenso en el termómetro y un aumento significativo en la velocidad del viento. Antes de que los efectos del sistema frontal se sientan en la capital, los capitalinos deberán lidiar con temperaturas elevadas. Para este sábado 14 de febrero, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que la radiación solar eleve la temperatura máxima hasta los 29°C. Durante la tarde del sábado, alcaldías como Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc podrían experimentar las sensaciones térmicas más altas. Sin embargo, este calor será el preámbulo de un cambio importante, ya que hacia la noche comenzará a percibirse un incremento en la nubosidad. El cambio drástico llegará durante la jornada del domingo 15 de febrero. Con el avance del Frente Frío, la Ciudad de México experimentará un descenso térmico que situará la máxima en los 26°C, un alivio frente al calor de los días previos, pero acompañado de condiciones más inestables. El factor principal del domingo no será la lluvia, sino el viento. Se pronostican rachas que podrían alcanzar los 42 km/h, especialmente en las zonas altas de la ciudad. Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población no confiarse de las tardes templadas, ya que el amanecer del lunes 16 de febrero será particularmente frío debido a la masa de aire que dejará el frente a su paso. Es fundamental mantenerse hidratado y protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Así mismo, se establecerá un evento de surada con rachas superiores a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Sábado 14 de febrero: Domingo 15 de febrero: Lunes 16 de febrero: