Es una experiencia común para la mayoría de las personas que se sobrecaliente el adaptador mientras el celular está recargando batería, pero lo cierto es que esto puede generar problemas a futuro.

Según fabricantes como Huawei, este tipo de indicadores no siempre significan un problema, sino que depende de la temperatura a la que llegue el cargador. Existen factores que pueden traer consecuencias negativas y es mejor conocerlos.

Según fabricantes como Huawei, este tipo de indicadores no siempre significan un problema,(Foto: Shutterstock)

Por qué se calienta el cargador del celular: las razones que muchos desconocen

El calentamiento de los cargadores se vuelve una señal de alerta cuando la temperatura es excesiva. Según explican los especialistas tecnológicos, parte de este calor se genera durante la conversión eléctrica: durante el proceso, el cargador toma corriente alterna del enchufe y la transforma en corriente continua con el objetivo de alimentar la batería del teléfono.

No obstante, existen factores que pueden hacer que el cargador levante más temperatura, algo que aumenta el riesgo de daños tanto en el adaptador como en el celular.

Entre las razones más comunes:

Uso de carga rápida

Cables dañados o de mala calidad

Adaptadores no originales

Ambientes calurosos

Uso intenso del celular mientras se está cargando

Enchufes o zapatillas eléctricas saturadas

Ventilación insuficiente

Cualquiera de estos factores pueden favorecer altas temperaturas y al mal funcionamiento del aparato y eventual daño del dispositivo. Por lo general, el calor deja de ser normal cuando:

Quema al tocarlo

Hace ruidos extraños

Tiene olor a plástico quemado

Cambia de color

Deja de cargar de forma estable

El teléfono muestra advertencias de temperatura

Cómo evitar daños en el dispositivo por sobrecalentamiento

Para evitar daños tanto al dispositivo como a cualquier otra estructura, se aconseja utilizar cargadores y cables certificados o recomendados por el fabricante, evitar usar el celular para juegos o streaming mientras se carga y desenchufar el cargador si alcanza temperaturas excesivas o emite olores extraños.

Adicionalmente, también se recomienda no cubrir el teléfono ni el adaptador durante la carga, cargar el dispositivo en superficies firmes y frescas como mesas o escritorios, revisar periódicamente el estado del cable y evitar dejar el celular cargando toda la noche.



