Un método económico y fácil para mantener el hogar fresco y las cortinas limpias por más tiempo.

Rociar vinagre blanco diluido sobre las cortinas puede ayudar a mantenerlas limpias por más tiempo y reducir la frecuencia de lavado. Se trata de un truco sencillo que puede facilitar una de las tareas más tediosas de la limpieza del hoga r.

Lavar las cortinas implica desmontarlas, colocarlas en el lavarropas y esperar varias horas hasta que se sequen. Otra alternativa es utilizar la secadora, aunque es importante comprobar que la tela sea apta para este método para evitar posibles daños.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre las cortinas de casa?

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades desodorizantes y su capacidad para ayudar a aflojar la suciedad. Además, puede tener efectos antimicrobianos y no deja los residuos químicos asociados a algunos productos de limpieza.

Por eso, es usado en muchos hogares para mantener las cortinas limpias y frescas por más tiempo, además de:

Eliminar olores impregnados en las telas.

Refrescar las cortinas sin necesidad de desmontarlas.

Reducir la acumulación de polvo y humedad.

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades desodorizantes y su capacidad para ayudar a aflojar la suciedad. Gemini AI | El Cronista USA

¿Cómo preparar la solución de forma segura?

Para preparar esta mezcla de forma segura se recomienza verter partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador.

Luego, se debe rociar una capa fina de la solución sobre las cortinas, sin llegar al punto de que queden mojadas.

Por último, dejar que se sequen al aire y ventilar el ambiente para potenciar el efecto refrescantes.

¿Cada cuánto se recomienda rociar vinagre blanco sobre las cortinas en casa?

La frecuencia depende de la ubicación de las cortinas. Se puede realizar una vez por semana por mantenimiento, también después de cocinar si quedan olores fuertes en el ambiente. Adicionalmente, pueda ayudar en días húmedos para evitar el olor a encierro.